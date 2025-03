CHP1

Ça concerne pas uniquement les CPUs récents… Et ce n’est pas nouveau. Microsoft tenterait-il de concurrencer Apple et les processeurs ARM sur la gestion de l’énergie ?

Mais ces ralentissements, dus à la fonction « Energy Saver » dans W11, sont particulièrement « violents » depuis la version 24H2 et ses mises à jour successives. Ça crée une différence de performances sensibles par rapport à Windows 10 (sur tous les sous-systèmes hors 3D) et qui a été maintes fois mis en avant par les testeurs sérieux et ce, sur le CPU, les accès disques, la RAM et les travaux 2D. J’avais signalé ses ralentissements (jusqu’a 10% sur les travaux 2D) à plusieurs reprises sur plusieurs sites d’info mais c’est resté lettre morte . Je vois que Clubic le signale enfin.

Sinon, ta technique n’est pas suffisante. Il faut creuser beaucoup plus profondément au niveau des « Options d’alimentation » et au niveau de la registry système mais cela demande des connaissances hors de portée de la plus part des utilisateurs et avec des effets aléatoires sans connaissances dans le sujet.