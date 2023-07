Windows 11 : gestion de la batterie et énergie, une nouvelle interface arrive !

Comme rapporté par nos confrères de Neowin, la dernière version de prévisualisation de Windows 11 du canal Dev permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de découvrir la présence d'une rubrique « Batterie et alimentation » arborant une nouvelle interface. Celle-ci analyse plus précisément votre consommation d'énergie et partage davantage de détails avec vous quant à l'état de votre batterie. La fonctionnalité ne s'arrêtera pas là puisqu'elle vous fournira également des informations détaillées pour chacune des applications en cours d'exécution.