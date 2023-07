Windows 11 : pourquoi la mise à jour de juillet va booster votre expérience en jeu

« Certains d'entre vous bénéficieront de meilleures performances de jeu grâce à la mise à jour de juillet 2023. Cette dernière améliore les performances lorsque vous utilisez une souris avec un taux de rapport élevé en jeu », a notamment commenté un ingénieur de Microsoft contacté par Windows Latest. Cette nouveauté devrait notamment éviter les sursauts de la visée et les saccades chez les joueurs cherchant une expérience la plus lisse et immersive possible.

Notez que cette modification est déployée avec Windows 11 KB5028185, qui comprend notamment les fonctionnalités de Moment 3, souligne Windows Latest. Si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés apportées avec Windows 11 Moment 3, n'hésitez pas à consulter cet article.