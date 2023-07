Windows 11 : cette version minimaliste bat un nouveau record !

Plusieurs développeurs se creusent les méninges pour rendre Windows 11 accessible au plus grand nombre. En février dernier, un certain XenoPanther avait d'ailleurs réussi à délivrer une version très allégée de Windows 11. Bien que celle-ci ne nécessitait que 196 Mo de RAM pour fonctionner, un tel résultat n'était possible qu'en contrepartie de gros sacrifices. L'OS souffrait en effet de sérieux ralentissements, au point qu'il fallait patienter environ 30 minutes avant qu'il ne démarre. Et 15 minutes supplémentaires étaient nécessaires pour lancer uniquement le gestionnaire de tâches… Bref, vous l'aurez compris, il ne fallait clairement pas être pressé.