Windows 11 : à votre avis, quel est le minimum de RAM requis ? C'est moins que ce que vous pensez

En clair, démarrer Windows prend plus de 30 minutes, et lancer uniquement le gestionnaire des tâches, plus de 15 minutes supplémentaires. En tout, au moins 45 minutes ont donc été nécessaires pour vérifier que Windows 11 était bien capable de se satisfaire de 196 Mo de RAM. Cette tâche prendrait moins d'une minute sur une machine classique dotée d'au moins 4 Go de RAM.

Bien qu'inutile en soi, l'expérience montre que Windows 11 peut compresser la mémoire de manière à opérer (tant bien que mal) avec une quantité de RAM particulièrement faible. Voir l'OS continuer de « fonctionner » avec 196 Mo de RAM est du reste assez sidérant, même si la chose implique une lenteur extrême et des modifications avancées du système.