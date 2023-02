Voilà comment créer un tout petit Windows 11 grâce à une vidéo du créateur de Tiny11

Sortie au début du mois de février, Tiny11 est une version de Windows 11 modifiée pour que le système d'exploitation puisse être installé sur des ordinateurs moins puissants que ce qui est recommandé par Microsoft. En enlevant certains éléments et ce qui est considéré comme du bloatware, NTDEV, qui est à l'origine du projet, a réussi à réduire l'espace de stockage nécessaire pour l'installation de Windows à 8 Go et à faire fonctionner l'OS sur des systèmes avec 2 Go de RAM, au lieu des 4 Go demandés par Microsoft. En s'appuyant sur son travail, certains sont même allés plus loin, réussissant à faire tourner (difficilement) Windows 11 avec uniquement 196 Mo de RAM.