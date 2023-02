Tiny11, le tout petit Windows 11, arrive sur encore plus d'appareils

Nous vous en parlions récemment sur Clubic, Tiny11 est une version fortement allégée de Windows 11 qui permet d'installer le système d'exploitation de Microsoft sur des machines dotées de configurations très modestes. Grâce à elle, il est également possible de profiter de Windows dans une version plus véloce, car débarrassée de tous ses éléments superflus, mais aussi moins gourmande en RAM et en espace de stockage.