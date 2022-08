Parallels Desktop 18 vous permet d'installer Windows 11 en un clic sur macOS

Un article sorti le 9 août présente les nouveautés de la mise à jour 18 de Parallels Desktop. Le leader de la simulation de Windows sur macOS promet « l'expérience Windows la pus avancée sur Mac pour exécuter plus de 200 000 applications, logiciels et jeux confondus ». Pour l'éditeur, l'enjeu réside également dans le suivi des innovations des machines et de l'évolution de macOS.