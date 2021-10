Parallels Desktop vous permet désormais de faire tourner Windows 11 sur macOS Monterey

Si la question de l’utilité d’installer une machine virtuelle pour utiliser Windows 11 sur un Mac peut se poser, il reste certain que cette nouvelle mise à jour de Parallels Desktop était très attendue par certains professionnels.

On note également l’apparition et l’amélioration de diverses fonctionnalités du logiciel dans l’optique d’optimiser son utilisation au quotidien. L’intégration du copier-coller par raccourci clavier entre la machine virtuelle Windows 11 et le système d’exploitation installé en natif fait partie des avancées majeures. Avec cette nouvelle mise à jour, Parallels aurait également amélioré la gestion des graphiques afin de pouvoir lancer certains jeux vidéo disponibles sur Windows : Age of Empires 2 ou World of Warcraft , par exemple.