Vous ne pourrez pas faire tourner Windows 11 sur un Mac Intel, voici pourquoi

Windows 11 requiert en effet un processeur 64-bit récent, cadencé à au moins 1 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage minimum, ainsi qu'une carte graphique compatible DX12 et le support du TPM 2.0. C'est ce dernier élément qui va surtout poser problème aux Mac équipés de processeurs Intel (même récents) et à de nombreux PC équipés, par exemple, de puces Intel de septième génération (Kaby Lake, lancées en 2017) ou plus anciennes.

Le TPM 2.0 (Trusted Platform Module) est intégré à la carte mère ou au firmware de certains processeurs. Introduite sur le marché en 2014, elle est en charge de vérifier l'intégrité de la sécurité du système d'exploitation . Seulement voilà, elle n'est vraiment courante que sur les configurations les plus récentes et n'est pas supportée par les Mac Intel… qui utilisent pour leur part le sous-système Secure Enclave d'Apple.