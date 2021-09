Rendre le processeur Apple M1 "open source", des chercheurs sont sur le coup

Une véritable communauté est en train de se créer autour du travail de Handley et nous pourrions avoir bien plus tôt que prévu une véritable bible du M1, qui pourrait servir de base pour tous les futurs processeurs Apple Silicon comme le M1X attendu pour la fin de l'année. Ces efforts pourraient rapidement amener à une compatibilité native de nombreuses distributions Linux comme Ubuntu ou Debian, et qui sait… peut-être Windows ?