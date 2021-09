Les nouveaux MacBook Pro, en M1X, seraient lancés à l'automne, dans les délais

Naissance difficile pour les nouveaux MacBook Pro. Alors que la puce M1 a intégré progressivement les MacBook Air, MacBook Pro 13" , Mac Mini, iMac et iPad Pro depuis 2020, on attend toujours que la marque à la pomme complète son haut de gamme avec sa nouvelle famille de puces Silicon. À priori nommée M1X, cette évolution de la M1 devrait intégrer les plus performants modèles Mac Mini, MacBook Pro 16" mais aussi un nouveau MacBook Pro 14", et sans doute un futur iMac, plus grand que l’actuel 27".