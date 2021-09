Apple face à la menace d'une action en justice pour les écrans trop fragiles de ses MacBook M1

L’affaire prend de l’ampleur avec l’entrée en scène du cabinet Migliaccio & Rathod LLP. Comme le rapporte 9to5Mac, les avocats cherchent actuellement à recueillir des témoignages afin d’évaluer le nombre de personnes touchées par le problème. L’étape suivante pourrait être le déclenchement d’une action de groupe contre Apple aux États-Unis.

L'objectif serait bien entendu d'obtenir un remboursement pour les personnes ayant dû débourser plusieurs centaines de dollars pour le remplacement de leur écran. Le service client d’Apple aurait en effet refusé de prendre en charge les réparations dans la majorité des cas, rejetant la faute sur les utilisateurs et utilisatrices.

« Le service client d'Apple n'a pas été réceptif aux réclamations. Les utilisateurs et utilisatrices se plaignent que les représentants d'Apple insistent sur le fait que la cause est un petit objet ou une particule qui se loge entre le clavier et l'écran lors de sa fermeture », explique le cabinet d’avocats. Et d’ajouter : « Beaucoup soupçonnent que l'écran n'est tout simplement pas assez robuste pour résister aux pressions normales d'ouverture, de fermeture ou d'ajustement de sa position, un problème pour lequel Apple n'a fourni aucun avertissement préalable ».

Si les faits sont avérés, on peut espérer qu'Apple soit contraint de reconnaître publiquement le problème et adopte une politique de réparation gratuite pour les MacBook concernés. Affaire à suivre.