Apple met à jour Boot Camp... pour les Mac Intel

Cependant, depuis la sortie des Mac M1, la fonctionnalité ne se lançait plus. En effet, la version de Windows pour les puces ARM est uniquement disponible pour les utilisateurs Windows Insider Preview, une sorte de bêta ouverte. Boot Camp a continué de se mettre à jour, avec l'ajout de drivers pour le Studio Display, et aujourd'hui une nouvelle version est sortie. Les nouveautés apportées touchent essentiellement à la connectivité : ajout du WPA3 pour le Wi-Fi et une meilleure stabilité du Bluetooth. Petit bémol, ces améliorations sont publiées pour les Mac Intel. Toujours pas de Boot Camp à l'horizon pour les puces Apple Silicon.