Faire tourner Windows 11 sur un Mac M3 ? C’est désormais possible, mais…

Mais le plus gros blocage à l’utilisation de Parallels Desktop est probablement le fait que la solution est payante. Le logiciel coûte 99,99 € par an ou 129,99 € en achat unique. Les professionnels pourront aussi choisir l’abonnement pro à 119,99 € par an pour profiter « des meilleures performances et de la meilleure productivité » que le logiciel ait à offrir. Mais au-delà de ces solutions conseillées par Microsoft, point de salut (officiel tout du moins) si vous voulez utiliser Windows sur un Mac M3.