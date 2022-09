Énergie : passer à Windows 11 pourrait-il vous faire économiser ?

Un premier test élaboré à partir de PCMark10 permet de constater une autonomie de 2 h 54 avec Windows 11 21H2. L'autonomie grimpe à 3 h 02 et 3 h 03 via Windows 11 22H2 et Windows 11 Dev, mais c'est Windows 10 qui sort grand vainqueur du test, avec une autonomie de 3 h 12.