Francis7

Je me suis laissé surprendre par mon bloc d’alimentation (PC DELL Inspiron) qui ne faisait plus la recharge sur secteur. Résultat, je me suis retrouvé avec une batterie complètement à plat en espérant jusqu’au bout une recharge in extremis quand même. Je ne pense pas que le pourcentage affiché y aurait changé grand chose mais maintenant, je sais, c’est une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention parce qu’à 0% de batterie, le PC ne démarre plus sur secteur non plus.

Le bloc d’alimentation est défaillant, certes, j’en ai commandé un autre d’origine, pas un polyvalent. Cependant j’ai pu démarrer le PC avec un bloc d’alim ASUS mais sur Linux. Windows ne veut pas démarrer dessus. Je connais cette capacité de Linux à outrepasser certaines restrictions d’alimentation. J’en ai fait l’expérience avec des ports USB en facade sur une chaine HIFI USB qui fait carte son externe. Sous Windows, ces ports étaient restreints en alimentation donc pas accessibles via une clé USB. Linux passait outre et les ports étaient alimentés, acceptés tout comme les clés USB aussi quand même !