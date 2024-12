Comme bien souvent, c'est à l'utilisateur @phantomofearth sur X (anciennement Twitter) que nous devons cette récente découverte dans Windows 11. La principale évolution réside dans la taille de l'indicateur : celui-ci est dorénavant bien plus imposant, offrant une représentation plus précise du niveau de charge. De plus, il adopte un code couleur bien plus parlant que par le passé : vert lorsqu'il est connecté à un chargeur et jaune lorsque le mode économie d'énergie est activé. À titre de comparaison, l'ancienne version se contentait simplement d'une icône éclair pour la charge et d'une feuille pour l'économie d'énergie.