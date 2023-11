Windows 11 : Microsoft prépare un nouveau mode d'économie d'énergie

Si vous êtes membre du programme Insider pour Windows 11, vous recevrez peut-être une mise à jour dans les prochaines heures ou les jours à venir. Il s'agit de la build 26002 pour le canal Canary, qui comprend un certain nombre de correctifs et d'ajouts qui seront surtout visibles depuis les Paramètres. Et, en particulier, au niveau de l'économiseur de batterie, qui ne servira plus uniquement à préserver l'autonomie de celle-ci.

En effet, Microsoft a l'intention d'améliorer et d'étendre cette fonctionnalité aux ordinateurs portables lorsqu'ils sont branchés, mais également aux ordinateurs de bureau. Les utilisateurs pourront l'activer pour consommer moins d'énergie, et donc faire des économies d'électricité et de décibels, ce qui n'était jusqu'à présent possible qu'en fonctionnant sur batterie. Cependant, attention, l'entreprise précise que ce mode opère en « sacrifiant certaines performances du système », ce qui peut avoir un impact très handicapant dans certains cas de figure.