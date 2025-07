Les choses évoluent enfin du côté de Windows 11, et plus spécifiquement concernant l'indicateur de batterie. Les dernières versions de prévisualisation du système d'exploitation ont discrètement intégré un nouvel indicateur sur l’écran de verrouillage, bien plus lisible et informatif qu'auparavant. Cette découverte, nous la devons une nouvelle fois à l'utilisateur phantomofearth, réputé pour ses talents de dénicheur en matière de fonctionnalités à venir dans Windows 11.

Notez que l'affichage de la batterie sur l'écran de verrouillage conserve son emplacement habituel, à savoir en bas à droite de l'écran, et qu'il reprend le code couleur de l'indicateur déjà aperçu dans la barre des taches. Ainsi, celui-ci affiche du jaune pour le mode économie d'énergie, du rouge lorsque la batterie est faible ainsi que du vert lorsque l'appareil est chargé.