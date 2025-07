N'importe quel lecteur de Clubic serait sans doute d'accord pour comparer deux machines aussi proches que possible sur lesquelles ont aurait installé tour à tour les deux systèmes pour réaliser les mesures. Ensuite, seulement, il aurait ainsi été possible de clamer haut et fort – ou de ne rien dire du tout si le résultat n'allait pas dans le « bon » sens – qui sortait vainqueur.

Non, pour Microsoft, le duel se fait en comparant « une sélection de PC Windows 10 équipés des processeurs Intel Core de 6e, 8e et 10e génération à des PC Windows 11 équipés des processeurs Intel Core de 12e et 13e génération ». Au moins, Microsoft a l'honnêté d'ajouter que « les performances varient considérablement en fonction du périphérique, des paramètres, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs ».

Alors, c'est vrai qu'Intel se fait parfois dégommer sur le nombre d'instructions par cycle de ses derniers processeurs, mais comparer des PC à base de Core i5-6200U à des PC animés par un Core i7-1335U, il fallait y penser ! Microsoft en profite pour comparer l'autonomie des portables utilisés et en ressort avec un brillant : « les meilleurs PC Windows 11 ont jusqu’à 2,7 heures d’autonomie […] de plus que les PC Windows 10 ».

La conclusion de Microsoft n'a évidemment aucun sens. La comparaison se fait ici plutôt au niveau du matériel que du logiciel et nous ne parlerons même pas de l'absence totale de tout processeur AMD. Non, tout cela est brillant !