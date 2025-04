Dans un récent billet de blog, la firme de Redmond a détaillé les avantages du module TPM 2.0, présenté comme un élément essentiel de la supériorité de Windows 11. L'entreprise américaine a simplifié son explication pour la rendre accessible au plus grand nombre : « TPM peut chiffrer vos données, rendant difficile pour les pirates l'accès aux informations sensibles. C'est particulièrement important pour des éléments comme les détails personnels, les données financières et les fichiers confidentiels ».

Le module joue également un rôle préventif contre diverses menaces. Microsoft précise qu'il « vérifie l'intégrité de vos logiciels et micrologiciels de votre système », permettant ainsi d'empêcher « les logiciels malveillants de se lancer au démarrage ». De plus, le TPM peut détecter les changements et empêcher votre système de démarrer en cas de tentative de manipulation physique du matériel, offrant alors une protection contre les attaques directes sur votre PC.

La société dirigée par Satya Nadella précise enfin qu'il permet à Windows 11 de déployer certaines fonctionnalités avancées de protection des données, même en cas de perte ou de vol de l’appareil.