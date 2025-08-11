Un utilisateur américain attaque Microsoft en justice pour l'obliger à prolonger le support de Windows 10. Ce dernier accuse le géant de Redmond de mettre en danger les données des utilisateurs en forçant la migration vers Windows 11.
- Un Américain, Lawrence Klein, poursuit Microsoft pour forcer l'extension du support de Windows 10, dont l'arrêt est prévu en octobre.
- Klein accuse Microsoft d'inciter à l'achat de nouveaux appareils pour Windows 11, compromettant la sécurité des données.
- La plainte souligne que la fin du support de Windows 10 expose des millions d'utilisateurs à des cyberrisques accrus.
En octobre prochain, Microsoft cessera officiellement de prendre en charge son système d'exploitation Windows 10. Si la migration vers Windows 11 est vivement encouragée, les exigences matérielles de ce dernier obligent de nombreux utilisateurs à envisager une mise à niveau de leur matériel. Face à cette situation, un homme, Lawrence Klein, a intenté une action en justice contre l’entreprise de Redmond. Il accuse Microsoft de « compromettre » les données de ses utilisateurs dans une tentative de monopoliser le marché des PC dotés d’IA générative.
Fin du support de Windows 10 : il conteste la décision de Microsoft et traine l'entreprise en justice
La plainte déposée par Lawrence Klein dénonce une stratégie bien huilée de la part de Microsoft. D'après le plaignant, la société dirigée par Satya Nadella chercherait à forcer les clients à acheter de nouveaux appareils optimisés pour son assistant IA, Copilot, qui est intégré à Windows 11. La poursuite judiciaire affirme que « cette tactique dans la tentative de Microsoft de monopoliser le marché de l'IA générative a des conséquences de grande envergure au-delà de la course à la domination du marché ».
Toujours selon Lawrence Klein, cette situation met en lumière le sort de millions d'utilisateurs qui, faute de pouvoir acheter de nouveaux appareils ou de payer pour le support étendu, se retrouveront avec des machines vulnérables aux cyberattaques.
Des millions d'utilisateurs potentiellement exposés à des vulnérabilités
La plainte de Klein soutient que Microsoft est pleinement consciente des risques liés à l'arrêt du support de Windows 10. Elle pointe du doigt que de nombreux utilisateurs, y compris des entreprises détenant des données sensibles de consommateurs, « seront exposés à un risque accru de cyberattaque ou d'autres incidents de sécurité des données, une réalité dont Microsoft est parfaitement consciente ». En définitive, Klein souhaite que Microsoft prolonge le support de Windows 10 « jusqu'à ce que le nombre d'appareils utilisant le système d'exploitation tombe en dessous d'un seuil raisonnable ».
Cette affaire judiciaire soulève une nouvelle fois des questions quant à l'obsolescence programmée et la responsabilité des entreprises technologiques à l'égard de leurs utilisateurs. D'autant que dans le cas présent, de nombreuses personnes utilisent encore Windows 10 et ne disposent pas du matériel nécessaire pour pouvoir installer la dernière version du système d'exploitation.
