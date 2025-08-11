La plainte déposée par Lawrence Klein dénonce une stratégie bien huilée de la part de Microsoft. D'après le plaignant, la société dirigée par Satya Nadella chercherait à forcer les clients à acheter de nouveaux appareils optimisés pour son assistant IA, Copilot, qui est intégré à Windows 11. La poursuite judiciaire affirme que « cette tactique dans la tentative de Microsoft de monopoliser le marché de l'IA générative a des conséquences de grande envergure au-delà de la course à la domination du marché ».

Toujours selon Lawrence Klein, cette situation met en lumière le sort de millions d'utilisateurs qui, faute de pouvoir acheter de nouveaux appareils ou de payer pour le support étendu, se retrouveront avec des machines vulnérables aux cyberattaques.