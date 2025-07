max6

pour une quinzaine d’€ on trouve facilement une licence w10 ltsc qui vous donne les mises à jour de sécurité jusqu’au 15 janvier 2027 moins cher que ESU sans partage de données avec possibilité d’avoir un compte local et étonnamment un Windows plus réactif et moins consommateur en mémoire que celui dit « home » (enfin sur le mien, après je suis pas un testeur fou mais il est beaucoup moins « encombré » que l’autre ).

Ce peut être une bonne manière « d’attendre et de voir venir » pendant presque 18 mois.

Personnellement au moins pour mon PC de jeux qui fonctionne parfaitement avec.

Tous les autres PC de la maisons sont passés depuis des années sur d’autres OS, le serveur et le nas maison n’y ont jamais été.

Ce qui est sûr c’est que quoi qu’il arrive ils n’auront pas mes données…