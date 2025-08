elooping02

Si le pc n’est pas compatible Windows 11, mais que le processeur est valable. On peut forcer l’installation grâce à une clé USB et un Iso de Windows 11 modifé avec Rufus, et le tour est joué. Je l’ai déjà fait pour nombre de pcs, et cela fonctionne très bien. Après pour un usage professionnel, c’est autre chose. Mais pour Mme Michu, ça évite de jeter le pc aux orties.