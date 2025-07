TofVW

Oui on les reçoit toujours, et pour compléter ce que dit @zeebix, aux dernières nouvelles il n’y a même plus de limitation à l’installation avec le Media Creation Tool, juste un message prévenant que le PC n’est pas compatible, et un bouton Continuer.

Donc les outils comme celui de l’article ou Rufus ne sont même plus nécessaires.