Contrairement aux mises à jour cumulatives habituelles, KB5001716 n'apporte aucune amélioration de performance ou de sécurité. Sa seule et unique fonction est d'agir sur le service Windows Update lui-même, afin de donner à Microsoft les moyens de piloter la transition des systèmes d'exploitation depuis la machine de l'utilisateur.

Concrètement, ce patch a une double mission. D'une part, il est capable d'afficher des notifications informant que la version actuelle de Windows arrive en fin de vie. D'autre part, et c'est le point le plus important, il autorise Microsoft à télécharger et à lancer automatiquement l'installation de mises à jour majeures, notamment lorsque le support de la version installée a expiré.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft a recours à ce procédé. Des moutures précédentes de ce même patch KB5001716 avaient déjà été déployées en octobre 2023 puis en avril 2024. Cette nouvelle vague confirme qu'il s'agit d'une mécanique bien huilée, destinée à devenir plus insistante à mesure que les échéances approchent, visant à la fois Windows 10 (versions 22H2 et 21H2) et, plus curieusement, Windows 11 (version 21H2), dont le support est déjà terminé.