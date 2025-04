Face à ce contexte agité, une version 25H2 moins ambitieuse en termes de nouveautés permettrait à Microsoft de concentrer ses efforts sur la fiabilisation, la correction des bugs résiduels de 24H2 et l'optimisation des performances. Cela offrirait également un répit bienvenu aux utilisateurs et aux administrateurs IT, dont certains n'ont pu migrer que récemment vers 24H2 suite à la résolution tardive de certains problèmes bloquants. Cette approche pourrait inaugurer un nouveau rythme de mises à jour pour Windows 11, alternant une année sur deux entre une évolution majeure et une mise à jour de consolidation. Quelques ajouts mineurs, comme l'affichage d'informations matérielles dans les paramètres ou un mode clavier virtuel inspiré des manettes de jeu, pourraient néanmoins faire leur apparition.