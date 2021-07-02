Quels sont les meilleurs PC pour la bureautique ? Tout le monde n'a pas besoin d'un PC portable pour jouer, monter des vidéos ou retoucher des photos. C'est pourquoi Clubic vous propose une sélection des meilleurs PC portables dédiés à la bureautique. Des appareils efficaces pour répondre à la plupart de vos besoins numériques quotidiens, avec un prix considérablement inférieur aux références spécialisées.
- Design réussi, bonne évolutivité, connectique complète
- Appareil assez compact et pas trop lourd
- Processeur efficace au quotidien et refroidissement efficace
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
Il suffit d'ouvrir les portes d'un magasin spécialisé, ou de jeter un œil aux boutiques des sites marchands pour tomber sur une foule de machines proposées entre 600 et 1500 euros. Leurs fiches techniques varient du tout au tout, et les expériences d'utilisation proposées peuvent avoir un caractère pour le moins aléatoire d'un appareil à l'autre, avec parfois de belles surprises... mais malheureusement pas toujours.
Pour vous permettre d'y voir plus clair et de vous orienter vers des PC portables valables, nous vous avons concocté une sélection de machines simples et efficaces pour vaquer à vos occupations bureautiques et multimédia.
Pour cette sélection, nous avons pris en compte le tarif des produits, leur format et les configurations embarquées, en tentant de retenir des appareils qui sauront répondre à différents profils d'utilisateurs. Du PC portable bureautique pour étudiant, au laptop plus volumineux pour travailler confortablement à la maison, en passant par des machines plus polyvalentes et agiles en multimédia.
Les points clés pour choisir votre PC portable dédié à la bureautique
Si vous vous apprêtez à choisir votre premier PC portable, ou que vous êtes un novice en la matière, vous ne savez peut-être pas quels sont les éléments clés à observer avant d'acheter votre appareil. Ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les éléments à privilégier sur un PC polyvalent, majoritairement dédié à la bureautique. Notez que pour un PC dédié au gaming ou au montage vidéo, les critères de performances sont autrement plus exigeants.
- Design et ergonomie : Privilégiez un PC ni trop lourd, ni trop épais (moins de 2 kg et moins de 2 cm d'épaisseur), avec un châssis en métal (plus résistant).
- Qualité d'écran : Choisissez a minima une définition WUXGA (1920 par 1200 pixels), privilégiez les technologies d'affichage OLED ou IPS, évitez les dalles TN ou limitées au spectre colorimétrique NTSC (heureusement rare), et privilégiez un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz (120 Hz idéalement pour un modèle bureautique confortable).
- Performances : Pour garder votre PC portable longtemps, privilégiez un processeur performant et le plus récent possible. Nous vous recommandons de sélectionner au minimum une puce Intel Core 5 / Ultra 5 ou AMD Ryzen 5 pour les PC, ou les puces ARM Qualcomm Snapdragon X / X2. Chez Apple optez uniquement pour les puces de la gamme « M », si possible M4 ou plus récent. Optez enfin, si possible, pour 16 Go de mémoire vive.
- Autonomie : Elle est difficile à évaluer avant achat et nous vous recommandons la lecture de nos tests pour l'estimer. Privilégiez par sécurité les PC équipés d'une batterie de 50 à 60 Wh.
Les critères que nous vous avons présentés représentent bien sûr les points essentiels pour choisir PC dédié à la bureautique. Pour affiner encore davantage votre capacité à choisir le bon PC, vous pouvez lire notre guide complet disponible ci-dessous.
Acer Aspire 14 AI : le PC bureautique qui coche (presque) toutes les cases
L'Acer Aspire 14 AI coche toutes les bonnes cases pour moins de 900 euros. Sa dalle OLED de 14 pouces impressionne évidemment par sa couverture colorimétrique complète et le contraste impeccable que seule cette technologie permet pour l'instant sur PC portables. Une technologie que l'on trouve d'ailleurs rarement sur des machines à ce prix.
Sous le capot, Acer fait le choix d'une des meilleures solutions mobiles d'Intel avec le Core Ultra 5 226V (génération Lunar Lake toujours pertinente aujourd'hui). Cette puce se montre étonnamment polyvalente : solide en calcul, compétente en IA, et capable d'animer des jeux exigeants grâce à sa partie graphique Arc 130V, sans jamais trop chauffer. Le SSD rapide garantit en plus une réactivité au quotidien.
Côté connectiques, l'appareil est en outre bien équipé, avec ports Thunderbolt 4, USB-A et HDMI, complétés par un clavier agréable à l'usage. Mais c'est surtout l'autonomie qui impressionne : près de 15 heures d'utilisation, de quoi tenir une journée complète sans recharge.
Quelques défauts sont quand même d'actualité (pavé tactile raté, clavier bruyant…) mais rien qui ne contrebalance trop gravement la pluie de bonnes nouvelles que ce modèle propose à prix contenu.
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- Batterie increvable (15 heures)
- Un déluge de bloatware
- Un écran brillant, très brillant, entouré de grosses bordures
- Trackpad perfectible, haut-parleurs passables, clavier (un peu) bruyant
- Le bloc secteur à rallonge, vieillot et pas pratique
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 226V
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Arc 130V
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Honor MagicBook 16 (2026) : un grand format, solide dans sa proposition
Le Honor MagicBook 16 vise sans fausse pudeur l'efficacité au quotidien, ni plus ni moins. Son processeur Intel Core Ultra 5 325 (lancé en début d'année 2026) s'appuie sur une architecture moderne pour délivrer de solides performances en bureautique et en multimédia, tout en restant remarquablement sobre sur le plan énergétique : l'appareil chauffe donc peu et reste silencieux à l'usage, même en pleine charge.
Son grand format 16 pouces permet l'intégration d'un excellent clavier avec pavé numérique complet, tandis que son châssis en aluminium, robuste et bien assemblé, inspire confiance sur la durée. Sur le plan des connectiques, l'essentiel est là et bien réparti, sans mauvaise surprise. Quant à l'autonomie, elle tient la route, avec 10 à 12 heures d'utilisation, suffisamment pour une journée de travail sans aller chercher le chargeur.
Un compagnon fiable et endurant, pensé pour accompagner sereinement vos tâches de bureau au quotidien. Attention par contre à l'écran, qui ne conviendra pas aux utilisateurs les plus scrupuleux en la matière, ainsi qu'au pavé tactile… sur lequel Honor ne fait aucun effort. Un problème auquel une souris externe remédiera toutefois aisément.
- Performances viables en bureautique et multimédia
- Peu de chauffe, pas de bruit
- Un bon clavier comme Honor sait les faire
- Autonomie honnête (10 à 12 heures le plus souvent)
- Design vu, vu, vu et revu chez Honor
- Écran Full HD d’un autre âge
- Trackpad d’un autre âge lui aussi
- Pas d’effort sur les haut-parleurs et la webcam
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 325
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
HP Pavilion Plus 14 : un bon modèle abordable et
Petit par le prix, grand par l'expérience proposée : voici qui résume bien le petit HP Pavilion Plus 14, qui offre une expérience d’utilisation convaincante à un prix contenu.
Pour moins de 1000 euros, l’appareil embarque en effet l’un des meilleurs écrans du marché (OLED / 120 Hz) et un processeur milieu de gamme performant, tout en logeant ces deux éléments dans un carénage élégant, orné de connectiques nombreuses.
Ajoutez à cela une webcam de qualité, compatible avec la reconnaissance faciale et vous obtenez un produit tout à fait recommandable… à condition (processeur Meteor Lake oblige) de ne pas avoir besoin des dernières fonctionnalités Copilot+ de Windows 11.
Côté faiblesses, on regrette surtout la chauffe de ce modèle lorsqu’on le pousse dans ses derniers retranchements, mais aussi son châssis un peu trop épais, et son autonomie, qui, bien qu’honnête, n’impressionnera personne.
- Performances satisfaisantes du Core Ultra 5 125H
- l’écran OLED et 120 Hz correctement calibré
- Appareil élégant et bien construit
- Connectiques nombreuses, webcam 1440p avec identification faciale
- Gestion des températures spartiate (chauffe et thermal throttling vigoureux)
- Châssis (un peu) plus lourd et épais que chez la concurrence
- Clavier aux touches étroites
- Beaucoup de bloatwares, encore et toujours chez HP
|Processeur
|Intel Core Ultra 5
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Arc Graphics
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
Apple MacBook Air M5 13 pouces : le top pour travailler avec macOS
Avec son MacBook Air M5 de 13 pouces, Apple tient tout simplement l’un des meilleurs ordinateurs ultraportables du marché. Élégant, extrêmement agréable à utiliser en situation de mobilité, encore plus puissant et toujours aussi bien pensé, l’appareil ne souffre au final que de défauts relativement marginaux au regard de l’expérience globalement proposée.
On apprécierait toutefois qu'Apple se décide à augmenter le nombre de connectiques et la fréquence d'affichage (toujours limitée à 60 Hz), mais aussi à installer à bord de son MacBook Air une batterie un peu plus conséquente, l'autonomie du dernier modèle ayant légèrement régressé.
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- L’excellent combo clavier/trackpad
- L’autonomie qui régresse (10 à 12 heures désormais)
- Chauffe un peu plus marquée que sur l’ancien modèle M4
- … mais qui n’évolue pas d’un iota
- Quand même très peu de nouveautés depuis 2022
|Processeur
|Apple M5 Pro
|Taille de la mémoire
|16Go
|Taille de l'écran
|13.6 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
ASUS Zenbook Duo 2026 : le nec plus ultra hybride, qui booste la productivité
Le Zenbook Duo 2026 réenchante avec brio son concept à double écran. Ses deux dalles OLED 2,8K/144 Hz offrent un rendu somptueux, entre couleurs éclatantes et noirs profonds, tandis que la charnière repensée de ce nouveau modèle réduit l'écart entre ses deux écrans pour une surface d'affichage quasi unifiée. Le châssis en ceraluminum entièrement développé par ASUS, qui s'avère aussi robuste qu'agréable au toucher, parachève le bilan côté design.
Sous le capot, le nouveau processeur Intel Core Ultra X9 388H « Panther Lake » impressionne : puissant en calcul, remarquablement frugal en énergie, et doté d'une partie graphique capable de rivaliser avec certaines cartes graphiques dédiée, y compris sur batterie. Comptez d'ailleurs jusqu’à 15 heures d’autonomie selon les usages.
Quelques bémols subsistent néanmoins : des reflets marqués sur les deux écrans, une bordure supérieure un peu épaisse, et un système d'ancrage du clavier perfectible. Rien qui n'entache vraiment l'expérience globale toutefois. Ce modèle est le PC portable ultime pour la bureautique avancée, la consultation de documents ou encore la productivité intensive.
- Les performances graphiques et l’efficacité énergétique de Panther Lake
- Le PC à double écran d’ASUS encore plus utile et confortable
- Design bien plus abouti, dalles OLED améliorées
- Autonomie respectable pour un produit de ce type
- Un volet CPU convaincant, mais au niveau de 2025
- Encore quelques petits soucis d’ergonomie
- Les reflets des deux écrans OLED, la grosse bordure de l’écran du haut
|Processeur
|Intel Core Ultra X9 388H
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Intel Arc B390
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
Comment choisir son ordinateur portable ?
Quelle connectique privilégier ?
Pour de la bureautique, accorder de l'attention à la connectique proposée est loin d'être anodin. Vous aurez probablement plusieurs périphériques à raccorder à votre PC portable : un moniteur supplémentaire, une imprimante au boulot non accessible en wifi, une souris, des clés USB... Ce ne sont pas les exemples qui manquent.
Le problème, c'est que la connectique disponible commence à s'atrophier un peu sur les machines compactes et ultra compactes, de 13 et 14 pouces. Ce n'est heureusement pas le cas chez toutes les marques et sur tous les modèles, mais c'est une tendance du marché. Par chance, la plupart des machines de 15 et 16 pouces disposent de nombreux ports USB Type A (format traditionnel) et de sorties HDMI pleine taille pour raccorder un écran en plus.
Si le nombre et la variété des connectiques sont importants pour vous, tournez-vous donc en priorité vers les grands modèles, puisqu'ils font en général plus d'efforts que les autres en la matière. Et si le PC portable de votre cœur ne propose que de l'USB-C, gardez un peu de budget pour vous acheter un bon dock USB ou un adaptateur bien pourvu.
Quel budget ?
Pour une machine strictement bureautique, le budget « requis » n'était pas nécessairement très élevé au départ. La hausse des prix de la mémoire vive et du stockage depuis l'hiver 2025 a toutefois eu pour effet de rebattre les cartes en défaveur du consommateur, poussant l'ensemble des constructeurs de PC portables à augmenter fortement leurs prix.
Au moment d'écrire ces lignes (août 2026), nous vous conseillons donc de tabler sur un budget minimal de 700 à 800 euros pour obtenir une machine suffisamment réactive, qui pourra vous accompagner plusieurs années. Opter pour un budget un peu plus conséquent (entre 900 et 1200 euros par exemple) vous permettra d'acquérir un PC portable plus performant, équipé d'une plus grande capacité de mémoire vive et de stockage, et bien souvent d'un meilleur écran.
Bien évidemment, opter pour des machines d'ancienne génération est parfois une bonne solution pour faire des économies sans trop se priver. Dans notre sélection, plusieurs modèles toujours compétitifs sur l'entrée de gamme sont ainsi commercialisés depuis 2 à 3 ans.
En guise d'exemple, nous pourrions tout à fait vous conseiller d'acheter un MacBook Air M4 de 13 pouces au lieu d'un MacBook Air M5 de 13 pouces si vous parvenez à en trouver en stock. Souvent beaucoup moins cher puisque Apple ne le propose plus à son catalogue, ce modèle lancé en début d'année 2025 convient encore à tous les usages actuels… et il devrait rester parfaitement à la hauteur de vos ambitions pendant encore plusieurs années
Des PC portables testés avec soin
Chaque produit présenté dans ce comparatif est passé entre les mains de nos experts et s'est distingué par ses qualités parmi les dizaines de PC que nous avons testés sur les 12 derniers mois. Tous les PC ont été évalués et comparés en suivant un protocole rigoureux et identique pour toutes les marques et modèles. Vous pouvez le consulter dans l'article mis à votre disposition ci-après.
Vous n'avez pas trouvé le PC portable qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir l'ordinateur adapté à vos besoins :
Découvrez notre comparatif des PC portables 2025 : pour comparer tous les modèles testés par nos experts informatique / hardware.
Par usage et type d'ordinateur (bureautique, professionnel ou gaming)
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