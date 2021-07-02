Il suffit d'ouvrir les portes d'un magasin spécialisé, ou de jeter un œil aux boutiques des sites marchands pour tomber sur une foule de machines proposées entre 600 et 1500 euros. Leurs fiches techniques varient du tout au tout, et les expériences d'utilisation proposées peuvent avoir un caractère pour le moins aléatoire d'un appareil à l'autre, avec parfois de belles surprises... mais malheureusement pas toujours.

Pour vous permettre d'y voir plus clair et de vous orienter vers des PC portables valables, nous vous avons concocté une sélection de machines simples et efficaces pour vaquer à vos occupations bureautiques et multimédia.



Pour cette sélection, nous avons pris en compte le tarif des produits, leur format et les configurations embarquées, en tentant de retenir des appareils qui sauront répondre à différents profils d'utilisateurs. Du PC portable bureautique pour étudiant, au laptop plus volumineux pour travailler confortablement à la maison, en passant par des machines plus polyvalentes et agiles en multimédia.