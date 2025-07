yomiel

Ca reste une situation inconfortable pour Microsoft que d’avoir encore + de 40% du parc sur un OS en fin de vie dans 3 mois. Peut-être qu’il faut remonter à début 2002 pour retrouver une situation similaire. ME était un fiasco et il y avait encore une part importante de PC sous W98 à ce moment-là. Le part de marché aurait rapidement décliné après la fin de vie mainstream de W98 (30 juin 2002). Mais à l’époque un upgrade 1 an plus tard apportait un bond substantiel en performances. Un PC milieu de gamme en 99 était horrible à utiliser en 2002, après upgrade sous XP.

Je parie toujours sur la continuité des restrictions qui poussera à l’élitisation du prochain Windows. Il y aura beaucoup moins d’utilisateurs (pour commencer, si la situation géopolitique continue à se dégrader, les Chinois en seront exclus), mais ayant une meilleure propension à l’achat/abonnement, dégageant les utilisateurs qui ont profité des upgrades gratuits historiques et qui ne dépensent pas un sou dans les services. L’ordinateur n’est plus essentiel dans les foyers, les smartphones sont devenus le « main unit of computing » et vraiment « personnel ».