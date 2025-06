Vous en aviez peut-être fait les frais. Depuis quelques semaine, Windows Update avait cessé de fonctionner sur certaines machines équipées de Windows 11 24H2. Impossible pour les utilisateurs et utilisatrices concernés de récupérer et d’installer correctement les dernières mises à jour, qu’elles soient facultatives ou obligatoires. La recherche restait bloquée, parfois sans message d’erreur, et ne repartait qu’après un redémarrage manuel. Pénible.