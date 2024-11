Depuis sa publication, le correctif de sécurité KB5046633 pour Windows 11 23H2 génère une notification pour le moins étonnante depuis la section Windows Update. Le message indique que cette version de Windows 11 arrive à son terme et invite donc les utilisateurs à télécharger une version plus récente du système d'exploitation, à savoir Windows 11 24H2, afin de pouvoir continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité. Cette situation est d'autant plus troublante que Windows 11 23H2 bénéficie d'un support s'étendant jusqu'au 11 novembre 2025, incluant à la fois les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Fort heureusement, l'un des représentants de Microsoft a rapidement confirmé à nos confrères de Windows Latest qu'il ne s'agissait que d'un dysfonctionnement. D'ailleurs, la firme de Redmond est d'ores et déjà sur le coup et prévoit de corriger cette anomalie par l'intermédiaire d'une mise à jour côté serveur dans les prochains jours.