Depuis l’identification du bug, Microsoft n’a publié aucun commentaire officiel. Aucun correctif non plus, malgré les sollicitations d’Engadget et les messages d’utilisateurs sur les forums. Google, de son côté, a partagé des instructions pour débloquer l’accès à Chrome. Il est possible de désactiver le filtre web dans les paramètres Family Safety ou d’autoriser manuellement l’application Chrome. Une autre méthode consiste à renommer le fichier chrome.exe pour contourner le blocage.

Ces solutions ne sont pas idéales, surtout pour des familles qui comptaient sur le contrôle parental. Le choix revient à retirer une protection ou à bricoler l’installation du navigateur. Dans certains établissements, des techniciens ont été sollicités pour intervenir poste par poste. « J’ai reçu neuf étudiants au service informatique ces dernières heures pour me dire que Chrome ne s’ouvrait pas », témoigne un utilisateur sur Reddit.

Le contexte alimente d’anciens griefs envers Microsoft. Depuis plusieurs années, la firme pousse Edge avec insistance, à coups de pop-ups, de comparatifs et de rappels. En Europe, certaines pratiques ont été atténuées sous l’effet du DMA. Mais ce bogue, aussi anecdotique puisse-t-il paraître, remet sur la table une question familière : pourquoi Chrome, et seulement lui ?

La méthode la plus simple reste aujourd’hui de renommer le fichier de lancement de Chrome. Une manipulation rapide, mais peu intuitive pour le grand public. Microsoft n’a toujours pas précisé si une mise à jour était en cours.