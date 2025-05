Si vous n’avez pas touché à votre PC depuis vendredi, surprise ! En ce lundi matin, peut-être aurez-vous constaté que Windows Update tentait d’attirer votre attention. Et pour cause, Microsoft considère désormais l’update Windows 11 24H2 comme « prête », et ce malgré les nombreux bugs et instabilités encore récemment signalés. Traduction : même si vous n’en voulez pas, votre machine risque fort de télécharger les fichiers de la mise à jour sans vous demander votre avis. À moins de faire le nécessaire en amont pour tout bloquer.