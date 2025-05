Car c’est un fait. Pour certaines et certains, cette disparition soudaine des fichiers récents s’ajoute à une série de décisions unilatérales destinées à rendre l’expérience Windows 10 de moins en moins confortable. Notifications insistantes, comptes Microsoft obligatoires, migration imposée en arrière-plan… Sur les forums et le Hub de commentaires officiel, l’hypothèse d’un abandon déguisé revient avec insistance, même si l’éditeur dément toute stratégie volontaire. Mais à force de pressions répétées, quand les bugs s’ajoutent aux injonctions et au harcèlement ambiant, il ne faut pas s’étonner que certains y voient plus qu’un simple accident de parcours.