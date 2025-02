Sans surprise, les Surface Laptop 7 et Surface Pro 11 sous processeurs Lunar Lake conservent le même châssis, les mêmes connectiques et (à quelques détails près) l'essentiel des caractéristiques des versions Arm que l'on connaît déjà.

Sur le plan technique, le Surface Laptop 7 pourra compter sur une puce Intel Core Ultra 5 ou 7 de série 2, couplée à un maximum de 32 Go de LPDDR5x et à 1 To de SSD. L'appareil reste décliné en deux tailles : 13,8 pouces ou 15 pouces, et regroupe toujours un port USB-A (en 3.2 au lieu de 3.1 toutefois), deux ports Type C (en Thunderbolt 4), un port d'alimentation Surface Connect et une prise casque.

La Surface Pro 11 conserve son écran 13 pouces et se décline toujours en versions LCD ou OLED. On y retrouve là aussi des puces Intel Core Ultra 5 ou 7 de série 2, et jusqu'à 32 Go de RAM pour 1 To de SSD au maximum. La tablette de Microsoft se dote par ailleurs toujours de deux ports USB-C et d'un port d'alimentation Surface Connect.

La prise casque, elle, reste en revanche absente. Il faudra donc passer par la connectivité Bluetooth ou par un adaptateur pour connecter un casque audio ou des écouteurs. À noter en revanche qu'une puce NFC est de la partie, ce qui pourrait intéresser certaines entreprises.

Côté prix, la Surface Pro débute à 1 759 euros, contre 1 849 euros pour le Surface Laptop en prix de départ. Des tarifs sensiblement plus élevés que les 1 179 et 1 199 euros réclamés respectivement pour la version de base des deux produits côté Arm.