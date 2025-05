Pour rendre ce modèle plus accessible, Microsoft a malgré tout dû opérer plusieurs ajustements techniques. L’écran tactile se limite à une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La mémoire vive est fixée à 16 Go, et le stockage repose sur des modules UFS de 256 ou 512 Go, sans option SSD. Par ailleurs, l’authentification faciale via la caméra infrarouge Windows Hello disparaît au profit d’un lecteur d’empreintes digitales directement intégré au bouton d’alimentation.

L'appareil conserve un clavier rétroéclairé et un pavé tactile haptique. Côté connectique, on retrouve deux ports USB 3.2 Type-C avec sortie d'affichage (jusqu'à deux écrans 4K 60 Hz), un port USB 3.1 Type-A et une prise audio 3,5 mm. Contrairement à la nouvelle Surface Pro 12 pouces, le chargeur est inclus dans la boîte, mais le port Surface Connect a été supprimé.