Surface Pro 9 & Surface Laptop 10 : Microsoft va dévoiler ses premiers "PC à l'IA" ce mois-ci

En matière de design, la Surface Pro 10 devrait à peu de chose près ressembler à la Surface Pro 9, qui est commercialisée depuis fin 2022. Elle sera une nouvelle fois équipée d'un écran OLED compatible HDR, bien que celui-ci devrait bénéficier d'une meilleure luminosité ainsi que d'un meilleur traitement antireflet. Toujours selon les informations de Windows Central, la tablette 2-en-1 de Microsoft sera équipée d'un lecteur NFC et d'une caméra frontale ultra grand-angle propulsée par AI Studio Effects.

De son côté, le Surface Laptop 6 profitera de changements de conception plus notables, à commencer par des bords arrondis plus fins que par le passé. Plus intéressant encore, l'ordinateur portable profitera d'un nouveau pavé tactile haptique et accueillera qui plus est une touche dédiée à Copilot. Enfin, notez la présence de deux ports USB-C, d'un port USB-A et d'un port Surface Connect.