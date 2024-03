Windows 11 : les applications Android ne seront plus prises en charge à partir de l'année prochaine

Il y a encore quelques semaines, Microsoft annonçait l'arrivée de nombreuses applications Android dans Windows 11. Après une année 2023 plutôt chargée en mises en jour, le sous-système Windows pour Android, plus communément appelé WSA (Windows Subsystem for Android), sera abandonné par la firme de Redmond dès l'année prochaine. Dans un document officiel, Microsoft affirme que les utilisateurs ne pourront plus installer de nouvelles applications Android à compter du mois de mars 2025.