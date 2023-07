Microsoft veut plus d'applications Android sur Windows : une grosse mise à jour arrive

Il y a peu, l'Amazon Appstore s'est déployé à un plus grand nombre de marchés, offrant ainsi la possibilité aux développeurs de publier leurs applications sur la boutique de la multinationale américaine. Suite à cela, Microsoft a déclaré attendre impatiemment « le lancement de nombreuses autres applications et jeux Android sur Amazon Appstore pour Windows 11 ». Pour rappel, la boutique Android sur Windows vous permet d'ores et déjà de profiter nativement de jeux et applications populaires telles que TikTok, Audible ou encore Epic Seven.