Android va encore prendre un joli coup de boost sous Windows 11

Pour mémoire, Windows Subsystem for Android est un sous-système permettant d'utiliser des applications Android directement au sein de Windows 11 via l'Amazon Appstore, introduit il y a peu au système d'exploitation. Le plus gros apport de ce patch (2211.40000.7.0) est à n'en pas douter le passage d'Android en version 13. Ce changement de numérotation majeure vient accompagné de moult améliorations.