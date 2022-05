Windows 11 passe directement à Android 12L pour faire tourner les applications

Rien d’étonnant non plus au fait que Microsoft sorte cette mise à jour uniquement pour les utilisateurs Insiders et uniquement sur le canal de développement, celle-ci n'étant pas encore tout à fait au point. L’entreprise indique qu’il est possible que des applications qui fonctionnaient auparavant n’arrivent plus à se lancer après la mise à jour, et qu’elle « travaille avec [ses] partenaires pour résoudre ces problèmes le plus vite possible ».