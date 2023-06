6 mois que 60 000 applications Android infectent nos smartphones, comment sont-elles passées inaperçues ?

L'outil est plutôt perfide, car difficilement repérable. Il n'utilise pas d'icône et présente pour titre un caractère UTF-8. Si l'utilisateur lance l'application, le message d'erreur suivant s'affiche alors : « L'application n'est pas disponible dans votre région. Appuyez sur OK pour désinstaller. » Évidemment, appuyer sur « OK » ne lancera aucune procédure de désinstallation. L'application se met simplement en veille pendant deux heures avant de s'enregistrer à nouveau. Lorsqu'elle est lancée, elle se connecte au serveur des hackers pour récupérer les publicités à afficher sur le smartphone en plein écran, ou directement dans le navigateur.