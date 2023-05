Google Play Store : attention à ces 101 applications malveillantes pour votre smartphone

Lundi dernier, des chercheurs spécialisés dans la cybersécurité ont remarqué qu'un logiciel espion s'était logé dans 101 applications du Google Play Store. Au total, ces dernières auraient été téléchargées plus de 421 millions de fois. Comme indiqué par Dr.WEB, ce trojan collecte des informations dans les fichiers stockés sur l'appareil de l'utilisateur et peut ensuite les transférer à des acteurs malveillants. Il est également en mesure de remplacer et de télécharger le contenu du presse-papiers afin de l'envoyer vers un serveur distant.