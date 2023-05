Ce dangereux malware russe sévissait depuis 20 ans ! Comment "Snake" a été éliminé

Provoquer l'autodestruction de Snake est historique, car, s'il n'est pas le seul logiciel espion utilisé dans le monde, c'était l'un des plus anciens encore actif. En 20 ans de carrière, Snake s'est attaqué à plus de 50 pays, infectant les services gouvernementaux, les rédactions et de nombreuses autres infrastructures sensibles. On l'a retrouvé dans des réseaux informatiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et en Asie, mais également dans de petites et moyennes entreprises localisées aux États-Unis et en Russie, ou encore dans les appareils du gouvernement ukrainien peu avant l'invasion.

Grâce à Perseus, les services vont pouvoir se débarrasser du virus, mais également des nombreux logiciels malveillants installés par Snake lui-même, parmi lesquels un détecteur de frappe qui permet notamment de récupérer des identifiants. Cependant, les autorités et les analystes pensent que Turla sera rapidement de retour avec de nouveaux outils, capables de contourner les mesures actuelles de sécurité.