Attention, ce malware se cache dans un ficher Word vérolé, lui-même caché dans un PDF

Les victimes reçoivent un mail avec, en pièce jointe, un fichier PDF se faisant passer pour une facture pour une remise de fonds. Une fois que ce fichier est ouvert, Adobe demande aux utilisateurs s’ils souhaitent ouvrir le fichier DOCX contenu en son sein. Pour piéger les personnes visées par l’attaque, les attaquants ont appelé ce fichier DOCX « has been verified. However PDF, Jpeg, xlsx, .docx ». De cette manière, le nom du fichier semble faire partie du message de confirmation affiché par Adobe. La première phrase du message devient « This file ‘has been verified » (ce fichier a été vérifié), laissant croire que le logiciel a vérifié la conformité du fichier DOCX et donnant une impression de légitimité.