Attention, cette application VPN pour Android est en fait... un logiciel espion

Cette campagne malveillante est loin d'être basée sur le hasard et cible activement la communauté religieuse baha'ie. Fondé dans ce qui serait l'actuel Iran au milieu du 19e siècle, ce courant se revendiquant comme abrahamique et monothéiste a majoritairement essemé dans plusieurs pays du Moyen-Orient ainsi qu'en Inde et trouve son siège actuel en Israël. Or, en Iran notamment, le Bahaïsme n'est pas reconnu au même titre que les autres minorités religieuses et fait l'objet de campagnes régulièrement hostiles de la part du régime en place depuis 1979.