Une fois installé, WikiLoader joue les entremetteurs. Il ouvre grand la porte à d'autres malwares bien plus vicieux. On parle notamment de chevaux de Troie bancaires comme Danabot ou Ursnif. Et si vous cherchez à qui appartient ce malware, c'est peine perdue. Il est ce qu'on appelle un « chargeur à louer », à la portée de n'importe quel hacker prêt à dépenser ses économies pour siphonner les vôtres.

Alors, soyez prudent. Si vous cherchez à télécharger ou à acheter un outil, une application ou un service, passez par le site de la marque, et non par une publicité en tête des moteurs de recherche.