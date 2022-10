Android 13 va arriver sur Windows 11... avant d'arriver sur vos smartphones ?

Souffrant de problèmes d'interface et de performances à ses débuts, WSA s'est amélioré au gré des mises à jour et se montre désormais bien plus rapide et plus efficace. Mais Microsoft ne compte pas s'arrêter là et a publié sur GitHub une feuille de route pour le futur de WSA.

Nous y apprenons que la firme américaine travaille au passage de Windows Subsystem for Android vers la dernière version majeure d'Android, à savoir Android 13, officiellement disponible depuis la mi-août 2022 sur smartphone et tablette.

À ce jour, encore très peu de modèles de terminaux prennent en charge Android 13. Les Google Pixel ont bien sûr eu droit à leur mise à jour, mais les constructeurs tiers sont encore en train de peaufiner leur surcouche pour déployer Android 13 sur leurs appareils. Et cela peut prendre du temps : des mois, voire parfois des années, si vous n'avez pas en votre possession un mobile haut de gamme récent. Si bien qu'en fonction de la rapidité de Microsoft, Android 13 pourrait bien débarquer sur Windows 11, via WSA, avant que vous n'en profitiez sur votre smartphone.