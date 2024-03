Windows 11 : vous pourrez bientôt utiliser votre smartphone Android en tant que webcam

C’était une fonction connue de longue date des utilisateurs et utilisatrices de macOS et d’iPhone, elle arrive désormais sur Windows 11. En deux ou trois clics, vous pourrez bientôt remplacer la webcam de votre ordinateur par l’appareil photo de votre téléphone pour passer des appels en visio d’encore meilleure qualité. Le tout quasi nativement et avec un paramétrage minimal.